Кузбассовцы признались в страхе умереть до пенсии

Проведенный в апреле текущего года опрос показал, что 18% кузбассовцев рассчитывают на государственную пенсию в старости, 15% ‒ на личные сбережения, а 1% ‒ на помощь детей. Подавляющее большинство респондентов, 41%, признались, что боятся не дожить до пенсии. Четверть с ответом не определились.

При этом в целом по стране на личные сбережения больше всего рассчитывают москвичи ‒ 21% опрошенных. Материальную поддержку от детей больше всего надеются получить жители Воронежской области, следует из опроса автомобильного сайта Дром.

Жить в старости на выплаты государства планируют в основном жители Красноярского края, Якутии и Башкирии — около 22% опрошенных.