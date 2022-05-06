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Кузбассовцы признались в страхе умереть до пенсии

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Жители Кемеровской области рассказали, на какие сбережения они планируют жить в старости, если достигнут пенсионного возраста.

Проведенный в апреле текущего года опрос показал, что 18% кузбассовцев рассчитывают на государственную пенсию в старости, 15% ‒ на личные сбережения, а 1% ‒ на помощь детей. Подавляющее большинство респондентов, 41%, признались, что боятся не дожить до пенсии. Четверть с ответом не определились.


При этом в целом по стране на личные сбережения больше всего рассчитывают москвичи ‒ 21% опрошенных. Материальную поддержку от детей больше всего надеются получить жители Воронежской области, следует из опроса автомобильного сайта Дром.


Жить в старости на выплаты государства планируют в основном жители Красноярского края, Якутии и Башкирии — около 22% опрошенных.

Да!
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