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Кузбассовцы признались в готовности покинуть регион ради новой работы

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Специалисты выяснили, сколько жителей Кемеровской области готовы переехать из-за смены места работы.

Аналитики изучили более 40 000 резюме кузбассовцев и выяснили, что каждый четвертый из них готов переехать в другой регион ради новой работы (26%). При этом большинство из тех, кто рассматривает переезд, это менеджеры по продажам и по работе с клиентами (7%), водители, сервисные инженеры и механики (по 4%). Специалисты также отметили, что большинство из тех, кто готов покинуть Кузбасс, это мужчины (61%).

‒ Большинство кандидатов из Кемеровской области, рассматривающих работу с релокацией, хотели бы зарабатывать 40-80 тысяч рублей (34%). 25% соискателей рассчитывают на зарплату выше 80 тысяч, из них 14% хотят получать 80 — 120 тысяч рублей, а 11% - выше 120 тысяч рублей, ‒ отметили аналитики сервиса hh.ru.

При этом проведенный ранее опрос показал, что кузбасские специалисты покидают регион чаще всего ради хорошей экологии и климатических условий (65% респондентов).

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