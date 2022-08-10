Кузбассовцы присоединились к поискам молодого голубоглазого жителя Томска

Уколов Сергей Александрович 1987 года рождения пропал без вести в Томске. Кроме того, молодой мужчина может находиться в Барнауле или любом другом городе, о чем сообщили кузбасские волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Местонахождение россиянина остается неизвестным с 8 августа текущего года.

Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы короткие, светло-русые. Глаза голубые. Был одет в черную куртку, серую водолазку, серые же трикотажные штаны, черные тапочки и черно-белую клетчатую кепку. С собой у мужчины был голубой рюкзак с черными вставками.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.