Кузбассовцы пришли в недоумение от травмирующей детей ледяной горки

Жители Осинников выразили недовольство состоянием ледяной горки, возведенной на площади. Они заявили, что дети ломают ледянки и травмируются из-за того, что покрытие объекта выполнено недостаточно ровно.

‒ Вчера ребенок прокатился, перевернулся на этих ямах, как итог ссадина на лице и легкое сотрясение головного мозга, ‒ написала одна из горожанок.

Сотрудники администрации в ответ на сообщения жителей рассказали, что снежный городок еще не готов к открытию и работы по его возведению продолжаются.

‒ Его (снежного городка - прим. ред.) приемка запланирована на следующую неделю, ‒ заявили специалисты.

Представители мэрии также призвали горожан к тому, чтобы они были аккуратны и бдительны для обеспечения безопасности детей.