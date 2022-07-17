Кузбассовцы пришли на помощь упавшему в скважину зайцу

Инцидент произошел в деревне Смолино Кемеровского муниципального округа. Местные жители обнаружили, что в скважину для насоса на улице Нагорной упал заяц. Для того, чтобы достать животное, кузбассовцы обратились к специалистам.

На место прибыли спасатели. Они извлекли зайца из скважины и выпустили в лесном массиве, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Судя по снятым спасателями кадрам, зверек не получил серьезных травм.