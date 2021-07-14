Кузбассовцы предложили направить деньги с салюта на День шахтера на лечение детей

Опубликована петиция под названием "День шахтеров 2021 без салюта" была на платформе change.org. Ее автор в тексте обращения предлагает сэкономить деньги на фейерверках, чтобы потратить их на лечение юных кузбассовцев, страдающих от тяжелых болезней.

– Предлагаю средства, планируемые потратить на салют в честь празднования Дня Шахтеров 2021, направить в фонд сбора средств Мии Кузнецовой (и еще одного ребенка), – говорится в тексте.

Под петицией к текущему моменту подписалось уже более 600 человек. Большинство из оставивших свой комментарий кузбассовцев выразили согласие с тем, что болеющим детям лекарства нужнее, чем фейерверки взрослым.

Напомним, что ранее Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратился к жителям Кемеровской области с просьбой оказать финансовую поддержку семье Мии Кузнецовой с выявленной спинальной мышечной атрофией. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.