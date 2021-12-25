Кузбассовцы пожаловались на жестокую рекламу с козлятами

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Кузбассовцы попросили властей принять меры с жестокой рекламой, которая на днях появилась в центре города. Ради привлечения клиентов компания выставила маленьких козлят на мороз.

Житель Гурьевска разместили в сообществе во "ВКонтакте" информацию о жестоком обращении к животным в их городе. По словам местных жителей, владельцы контактного зоопарка выставили детенышей своих жителей на улицы в минусовую температуру, чтобы они завлекали посетителей.

Живая реклама. В центре города, Гурьевск. Такой жестокости никто не ждал. Это все наблюдают дети. Народ возмущен такой жестокостью, – говорится в сообщении.

При этом в комментариях не все подписчики паблика разделили мнение земляков. Некоторые выразили мнение, что холод не причинит козлятам серьезного вреда. Другие же потребовали от местных властей разобраться в ситуации и наказать живодеров.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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