Кузбассовцы пожаловались на жестокую рекламу с козлятами

Житель Гурьевска разместили в сообществе во "ВКонтакте" информацию о жестоком обращении к животным в их городе. По словам местных жителей, владельцы контактного зоопарка выставили детенышей своих жителей на улицы в минусовую температуру, чтобы они завлекали посетителей.

– Живая реклама. В центре города, Гурьевск. Такой жестокости никто не ждал. Это все наблюдают дети. Народ возмущен такой жестокостью, – говорится в сообщении.

При этом в комментариях не все подписчики паблика разделили мнение земляков. Некоторые выразили мнение, что холод не причинит козлятам серьезного вреда. Другие же потребовали от местных властей разобраться в ситуации и наказать живодеров.