Кузбассовцы пожаловались на заброшенные раскопки

На улице Брянской в Белове работники водоканала выкопали глубокую яму, которая уже месяц простаивает без каких-либо дел в ней. По словам автора сообщения, опасный участок ничем не огорожен и рядом с ним по улице регулярно проходят дети разных возрастов.

– Яма примерно метров 3. Последствия могут быть печальные. Просим принять меры, – сказал горожанин.

Некоторые интернет-пользователи в комментариях предложили опубликовать жалобу на платформе "Кузбасс Онлайн", якобы это должно помочь в решении дела.