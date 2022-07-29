Кузбассовцы пожаловались на воздух с запахом экскрементов

На просторах Сети ленинск-кузнечане пожаловались, что в городе появился неприятный запах, из-за чего во время и после прогулок люди испытывают серьезные проблемы с дыханием. По их мнению, вонь чем-то напоминает душок от свежих экскрементов.

– Вышли на прогулку, нормально было. А потом небольшой ветер подул и дышать стало нечем. Прибежали домой, закрыли все окна (авторские стиль, орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), – рассказали местные жители.

Граждане также указали, что от вони у многих начала болеть голова. Причины появления неприятного запаха устанавливаются.