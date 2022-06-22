Кузбассовцы пожаловались на стаю бродячих собак у магазина с продуктами

Свою обеспокоенность беловчанка выразила на платформе "Кузбасс Онлайн". По ее словам, стая агрессивных животных обитает на улице Розы Люксембург, где расположен продуктовый минимаркет.

На фотографии, которую опубликовала автор поста, видно, что в своре находится по меньшей мере семь собак.

– По этому же адресу остановка 2-х маршрутов автобусов и собаки крайне агрессивно встречают людей. Сотрудники магазина подкармливают собак, вследствие чего, те охраняют свою "кормовую" территорию, – пожаловалась она на платформе.

Ответ последовал от администратора сервиса, который сказал, что жалоба принята в работу и теперь ей займутся специалисты.