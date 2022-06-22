+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы пожаловались на стаю бродячих собак у магазина с продуктами

0
Фото:  

Жители города Белово рассказали о бездомных собаках, которые разгуливают около магазина.

Свою обеспокоенность беловчанка выразила на платформе "Кузбасс Онлайн". По ее словам, стая агрессивных животных обитает на улице Розы Люксембург, где расположен продуктовый минимаркет.


На фотографии, которую опубликовала автор поста, видно, что в своре находится по меньшей мере семь собак.

По этому же адресу остановка 2-х маршрутов автобусов и собаки крайне агрессивно встречают людей. Сотрудники магазина подкармливают собак, вследствие чего, те охраняют свою "кормовую" территорию, пожаловалась она на платформе.

Ответ последовал от администратора сервиса, который сказал, что жалоба принята в работу и теперь ей займутся специалисты.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37435

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined