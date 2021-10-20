Кузбассовцы пожаловались на слабый напор воды из кранов

Со слов автора публикации, вода в дома жильцов поселка городского типа Итатский в Тяжинском районе Кемеровской области хоть и поступает, но с очень слабым напором. В качестве доказательства своей правоты пользователь Сети прикрепил к посту видеозапись с открытым краном.

– Такая ситуация постоянно происходит. Коммунальные службы ничего объяснить не могут. Элементарно вымыть руки проблематично,не говоря уже об использовании стиральной машины, – возмутился кузбассовец.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что отключение холодной воды и света произойдет в кузбасском городе.