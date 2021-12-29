Кузбассовцы пожаловались на скрытый под снегом колодец около подъезда

Опасный люк образовался в районе дома № 1 на улице Ноградская в городе Прокопьевск. По словам местных жителей, канализация по неизвестным причинам оказалась открыта. Их возмущает, что колодец может быть опасным, так как сейчас его не видно из-за снега.

– Снова открыт колодец на пути к подъезду. Ждем травмированных? – сокрушились в соцсетях горожане.

При этом автор в публикации указал, что расположен объект возле входа в подъезд жилого здания и якобы на жалобы очевидцев сотрудники коммунальных служб никаким образом не реагируют.