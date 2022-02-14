Кузбассовцы пожаловались на систематическое отключение воды

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Жители кузбасского города вынуждены испытывать неудобства из-за систематического отключения воды. Свое негодование беловчане выразили на платформе "Кузбасс Онлайн".

Согласно информации в Сети, в городе Белово на протяжении нескольких дней холодная вода исчезает из домов на улице Малыша, Цимлянской, 1-я Межевая.

– Третий день отключают воду почти каждый час. Напора воды нет совсем, течет как будто где-то порыв, – выразил недовольство пользователь "Кузбасс Онлайн".

Автор обращения подчеркнул, что из-за отключений граждане не могут постирать свои вещи, а система отопления не успевает наполняться.


В ответ администратор сервиса заявил, что передал информацию в обработку, чтобы компетентные специалисты смогли разобраться с волнующим кузбассовцев вопросом.

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