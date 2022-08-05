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Кузбассовцы пожаловались на регулярные отключения света и воды

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Жители поселка в Новокузнецком районе сообщили о перебоях с подачей электроэнергии и воды. Власти прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Накануне, 4 августа, в социальных сетях появилось обращение от жителей поселка Кузедеево, расположенного в 56 километрах от Новокузнецка. Кузбассовцы рассказали, что в населенном пункте происходят регулярные отключения электричества, а также прекращение водоснабжения. По словам сельчан, они могут на протяжении нескольких часов оставаться без удобств, что сказывается на качестве жизни.

‒ Не только летом, но и осенью и в другие времена года, когда дети идут в школу. Как делать уроки детям? Сколько может продолжатся отключения света и тут же воды? (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ посетовали жители Кузедеево в одном из пабликов "ВКонтакте".

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент AVOKADO обратился в администрацию Новокузнецкого муниципального района. Специалисты сообщили, что отключения электроэнергии могут проходить как в плановом режиме, так и из-за аварий на объектах. В соответствии с законом, допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, если этого не требуют ремонтные работы. При этом водоснабжение указанного поселка ведется от водозаборных скважин.

‒ При отключении электроэнергии происходит остановка насосного оборудования, соответственно приостанавливается подача воды, ‒ рассказали журналисту AVOKADO власти.

Администрация Новокузнецкого района провела совещание по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов. Ситуация находится на контроле.

Да!
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