+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы пожаловались на разбрасывающих мусор туристов

0
Фото:  

На природном объекте в Кемеровской области отдыхающие заметили мусор, который оставили за собой люди после отдыха. Превращение лесистого массива в свалку взволновало граждан.

На просторах Сети женщина сообщила, что в Топках единственная спортивная база, расположенная за городом, медленно, но верно превращается в помойку из-за туристов, которые после отдыха не хотят убирать за собой отходы.

– Почему у беседок всегда помойка? Мне не стыдно убрать мусор, природа не уберет за вами, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

Для подтверждения своих слов она прикрепила фотографии с территории, на которых видно, что

отдыхающие оставляют после себя на природе предметы одежды, пластиковые стаканы и пакеты, на разложение которых требуется не один десяток лет.


В заключении своего рассказа неравнодушная гражданка предложила кузбассовцам либо бережнее относиться к природе, либо вовсе не отправляться за город.

Фото: Онлайн Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37650

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined