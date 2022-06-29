Кузбассовцы пожаловались на разбрасывающих мусор туристов

На просторах Сети женщина сообщила, что в Топках единственная спортивная база, расположенная за городом, медленно, но верно превращается в помойку из-за туристов, которые после отдыха не хотят убирать за собой отходы.

– Почему у беседок всегда помойка? Мне не стыдно убрать мусор, природа не уберет за вами, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

Для подтверждения своих слов она прикрепила фотографии с территории, на которых видно, что

отдыхающие оставляют после себя на природе предметы одежды, пластиковые стаканы и пакеты, на разложение которых требуется не один десяток лет.

В заключении своего рассказа неравнодушная гражданка предложила кузбассовцам либо бережнее относиться к природе, либо вовсе не отправляться за город.