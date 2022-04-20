Кузбассовцы пожаловались на разбитую большегрузами дорогу

Дорога Старобачаты - Артышта оказалась не в лучшем виде из-за ненадлежащего ее содержания и регулярной езды большегрузов, заключили жители области. По их данным, по участку проезжей части не могут проехать рейсовые, школьные автобусы, машины медиков и обычных граждан.

– Большегрузы носятся с бешеной скоростью. Дорогу уничтожили буквально за неделю,– следует из текста сообщения.

На кадрах можно заметить, что на дороге образовалась глубокая колея.