+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы пожаловались на разбитую большегрузами дорогу

0
Фото:  

Жители Беловского района пожаловались на участок проезжей части, который оказался разбит из-за регулярной езды большегрузов.

Дорога Старобачаты - Артышта оказалась не в лучшем виде из-за ненадлежащего ее содержания и регулярной езды большегрузов, заключили жители области. По их данным, по участку проезжей части не могут проехать рейсовые, школьные автобусы, машины медиков и обычных граждан.

Большегрузы носятся с бешеной скоростью. Дорогу уничтожили буквально за неделю, следует из текста сообщения.

На кадрах можно заметить, что на дороге образовалась глубокая колея.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35630

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined