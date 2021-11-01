Кузбассовцы пожаловались на расплодившихся во дворе огромных крыс

О неприятном соседстве с грызунами жители города Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области рассказали в сообществе в социальной сети. Автор в публикации указал, что живность облюбовала мусорные баки напротив дома №108 по улице Кирова.

– Крысы размером с котов, – рассказал подписчик паблика во "ВКонтакте".

При этом некоторое время горожанин наблюдал за поведением крыс и успел заснять их "прогулку" на камеру мобильного телефона. Из видеозаписи следует, что в темноте быстро перебегают дорогу три крупные существа.