Кузбассовцы пожаловались на расплодившихся во дворе огромных крыс

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Фото:  

Жители кузбасского города возмущены обилием крупногабаритных грызунов, которые поселились у мусорного бака возле многоквартирного жилого дома.

О неприятном соседстве с грызунами жители города Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области рассказали в сообществе в социальной сети. Автор в публикации указал, что живность облюбовала мусорные баки напротив дома №108 по улице Кирова.

– Крысы размером с котов, – рассказал подписчик паблика во "ВКонтакте".

При этом некоторое время горожанин наблюдал за поведением крыс и успел заснять их "прогулку" на камеру мобильного телефона. Из видеозаписи следует, что в темноте быстро перебегают дорогу три крупные существа.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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