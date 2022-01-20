Кузбассовцы пожаловались на пугающего школьниц извращенца

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В Междуреченске неизвестный мужчина испугал девочку, напав на нее в подъезде.

Кузбасовцы обеспокоились информацией о появившемся подозрительном междуреченце, который 18 января напугал 11-летнюю школьницу.


По словам очевидцев, девочка, возвращаясь после школы домой, в подъезде своего дома оказалась один на один с неизвестным ей мужчиной, который следил за ней долгое время.


От испуга школьница закричала и ее услышали соседи, которые тут же выбежали в подъезд. После этого злоумышленник скрылся.


Описать внешность и особые приметы девочка не смогла, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.


Полицейские ищут свидетелей произошедшего и просят всех, кто видел подозрительного мужчину, сообщить об этом по номерам 8-(38475)-9-80-14, 9-80-15 либо "02" ("102" с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.

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