Кузбассовцы пожаловались на просьбы врачей приносить с собой в больницу шприцы на анализ

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Жители кузбасского города рассказали о якобы необходимости приходить на забор крови в поликлинику со своими шприцами и пробирками. В Минздраве региона прокомментировали сообщение.

Жители Анжеро-Судженска рассказали в соцсетях, что заметили в медицинском учреждении города нехватку реактивов. Кроме того, по их словам, врачи просят приходить на сдачу анализов со своими пробирками.

— В Анжеро-Судженске на забор крови в поликлинике № 2 нужно приходить со своим шприцем и пробиркой, — написала местная жительница.

В региональном Минздраве отреагировали на обращение, отметив, что в поликлинике наблюдается дефицит реактивов.

— По информации представителя Анжеро-Судженской городской больницы, <...> Ввиду забора анализов у непрогнозируемого увеличения пациентов больных новой коронавирусной инфекцией возможно временное отсутствие реактивов на отдельные исследования, — говорится в ответе.

При этом подчеркивается, что проблем с нехваткой шприцов и пробирок для забора крови на общий анализ поликлиника не испытывает.

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