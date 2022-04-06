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Кузбассовцы пожаловались на превратившую двор в свалку УК

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Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о горах мусора возле многоквартирного дома. Представители администрации прокомментировали ситуацию.

Междуреченцы выложили в социальные сети снимки, сделанные во дворе дома №10 на улице Весенней. На фотографиях виден мусор, разбросанный вокруг контейнеров. Горожане возмутились сложившейся ситуацией и обвинили в ее возникновении управляющую компанию.

‒ Компания "ЖилСервис" считает, что очистка прилегающих мест к мусорным контейнерам не их дело! Превратили наш двор в свалку! ‒ высказались междуреченцы.

Пользователи Сети также заявили, что по указанному адресу мусор вывозится нерегулярно, из-за чего также могла возникнуть "свалка".


Представители городской администрации в ответ сообщили, что работники уже провели уборку территории, прилегающей к обозначенной контейнерной площадке. Вопрос остается на контроле управления развития жилищно-коммунального комплекса.

Фото: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]

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