Кузбассовцы пожаловались на превратившую двор в свалку УК

Междуреченцы выложили в социальные сети снимки, сделанные во дворе дома №10 на улице Весенней. На фотографиях виден мусор, разбросанный вокруг контейнеров. Горожане возмутились сложившейся ситуацией и обвинили в ее возникновении управляющую компанию.

‒ Компания "ЖилСервис" считает, что очистка прилегающих мест к мусорным контейнерам не их дело! Превратили наш двор в свалку! ‒ высказались междуреченцы.

Пользователи Сети также заявили, что по указанному адресу мусор вывозится нерегулярно, из-за чего также могла возникнуть "свалка".

Представители городской администрации в ответ сообщили, что работники уже провели уборку территории, прилегающей к обозначенной контейнерной площадке. Вопрос остается на контроле управления развития жилищно-коммунального комплекса.