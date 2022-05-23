+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы пожаловались на "пожароопасных" соседей

0
Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о соседях, которые якобы нарушают противопожарный режим.

Кузбассовцы рассказали, что проживают рядом с людьми, которые регулярно оставляют пожароопасные объекты рядом с их участком. По словам жителей региона, соседи выкидывают мусор и золу вдоль забора, а также готовят вблизи пищу на открытом огне. При этом населенный пункт и адрес пользователи Сети не уточняют.

‒ Весь мусор, золу выкидывают вдоль забора, жгут тут же мангал. Кругом мусор, зола. Насколько помню, противопожарный режим никто не отменял, ‒ высказались кузбассовцы.

Комментаторы возмутились поведением соседей и посоветовали жителям области обратиться к участковому, а также направить претензию в администрацию населенного пункта или МЧС.


Напомним, что в Кемеровской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с высокой пожароопасностью власти региона ввели режим "Повышенная готовность".

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36542

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined