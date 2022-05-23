Кузбассовцы рассказали, что проживают рядом с людьми, которые регулярно оставляют пожароопасные объекты рядом с их участком. По словам жителей региона, соседи выкидывают мусор и золу вдоль забора, а также готовят вблизи пищу на открытом огне. При этом населенный пункт и адрес пользователи Сети не уточняют.

‒ Весь мусор, золу выкидывают вдоль забора, жгут тут же мангал. Кругом мусор, зола. Насколько помню, противопожарный режим никто не отменял, ‒ высказались кузбассовцы.

Комментаторы возмутились поведением соседей и посоветовали жителям области обратиться к участковому, а также направить претензию в администрацию населенного пункта или МЧС.

Напомним, что в Кемеровской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с высокой пожароопасностью власти региона ввели режим "Повышенная готовность".