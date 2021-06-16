Кузбассовцы пожаловались на покрытые гудроном дороги в поселении

Как сообщил житель поселения в Яшкинском районе Кемеровской области, проезжие дороги на территории села покрыты лужами из гудрона, которые препятствуют безопасному передвижению транспорта и пешеходам.

— Яшкинский район с. Красноселка, поливают гудроном стоят лужи! Как ходить людям? Как передвигаться на автомобиле, — задался вопросом автор поста.

Кроме того, в сообществе Сети, где появилось сообщение об участке трассы, к посту прикреплено видео. На съемке можно заметить, что асфальтированная поверхность покрыта жидкостью.