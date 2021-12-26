Кузбассовцы пожаловались на платные новогодние утренники

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Жители Кемеровской области пришли в недоумение из-за платных праздников для детей.

Соответствующее сообщение появилось одной из групп региона в социальной сети "ВКонтакте". Кузбассовец возмутился и тем, что на новогодние утренники в детские учреждения не пускают родителей.

– <...>платные елки для детей в домах культуры и деревенских клубах. Где это видано? <...> Дети учат стихи, песни, чтобы выступить друг перед другом? Никакой радости детям вообще! Кто придумывает эти бредовые правила? – написал пользователь.

Мнения комментаторов разделились. Часть кузбассовцев поддержала автора записи и напомнила, что раньше в некоторых учреждениях праздники для детей были бесплатными. Другие пользователи отметили, что труд работников культуры должен быть вознагражден, и практика платы за подобные мероприятия существовала всегда. Кроме того, запрет на присутствие родителей пользователи объяснили необходимыми мерами по противодействию вирусам.


Ранее редакция AVOKADO писала о новых правилах проведения новогодних мероприятий в детских учреждениях Кузбасса.

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