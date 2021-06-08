Кузбассовцы пожаловались на отсутствие оплаченного властями России ремонта во дворе

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Жители кузбасского города пожаловались на состояние жилого двора, деньги на ремонт которого власти направили из федерального бюджета.

Двор по улице 50 лет Октября д. 29 в поселке городского типа Бачатский, расположенном на территории Белова, в 2020 году попал в федеральную программу, согласно которой облагораживание придомовой территории должно было осуществиться за денежные средства от государства. Однако, по словам местных жителей, рабочие так и не приступили к ремонтным работам.

– Куда ушли деньги "федералов" Вопрос? 24.06.21 года (через год) поменяли в канализационные трубы из двух подьездов из шести подьездов дома. После пролевных дождей осел грунт на 7-10см ( заметьте, под дождем только) у подъездов, где делали замену канализационных труб и у самих канализационных колодцев (авт. пунктуация сохр. прим. ред.), – сообщил горожанин в сообществе Сети.

При этом автор публикации заверил, что провалы в почве не огорожены и представляют опасность для детей, которые из-за качества дорог не могут играть во дворе дома.

Да!
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