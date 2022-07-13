Кузбассовцы пожаловались на отсутствие напора воды из-под крана

Прокопчане в сообществе во "ВКонтакте", где публикуются новости города, пожаловались на отсутствие напора воды в домах по улице Шишкина, 11

– Обращались многократно в ЖЭК - никакого результата. Подскажите куда обращаться? – поинтересовалась автор.

К слову, она прикрепила видео, на котором видно, что вода, действительно, хоть и течет из-под крана, но происходит это очень слабо.

В комментариях под публикацией на ситуацию отреагировали представители администрации. Так, чиновник попросил интернет-пользовательницу указать номер квартиры, чтобы специалисты МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства" могли провести расследование.