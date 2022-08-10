Кузбассовцы пожаловались на отсутствие автобусной остановки у дороги

О своей проблеме жители кузбасского города Березовский рассказали на просторах Сети. По словам автора сообщения, на улице Н. Кузнецова отсутствует автобусная остановка, из-за чего людям приходится ожидать общественный транспорт под открытым небом на проезжей части.

– Как стоять людям на остановке когда ее нет, еще перекрыли отбойником улица н.кузнецова (авторские стиль, орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), – сказала возмущенная интернет-пользовательница.

Судя по кадрам, на обозначенном участке все-таки есть знак об остановке автобуса, однако уличного павильона для пассажиров нет. По этой причине всем приходится толпиться у обочины дороги.