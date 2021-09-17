Кузбассовцы пожаловались на отстрел домашних животных

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Жители кузбасского города в социальной сети сообщили, что неизвестные отстреливают животных из пневматики.

По словам автора публикации, которая появилась в сообществе "ВКонтакте", в городе Белово в микрорайоне Старобелово, неизвестные стреляют в животных из пневматического оружие. Так, от рук злоумышленников пострадал домашний кот, у которого якобы из глаза была вынута пуля.

На фото пуля вынутая из области глаза ее домашнего кота. Как рассказала беловчанка, глаз у кота помутнел, уже видеть им не будет, пояснила местная жительница.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали поведение горожан и призвали владелицу четвероногого друга написать заявление в полицию.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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