Кузбассовцы пожаловались на отстрел домашних животных

По словам автора публикации, которая появилась в сообществе "ВКонтакте", в городе Белово в микрорайоне Старобелово, неизвестные стреляют в животных из пневматического оружие. Так, от рук злоумышленников пострадал домашний кот, у которого якобы из глаза была вынута пуля.

— На фото пуля вынутая из области глаза ее домашнего кота. Как рассказала беловчанка, глаз у кота помутнел, уже видеть им не будет, — пояснила местная жительница.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали поведение горожан и призвали владелицу четвероногого друга написать заявление в полицию.