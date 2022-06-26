Кузбассовцы пожаловались на опасные для жизни ступени

В сети жители города Междуреченск опубликовали жалобу на опасные ступеньки на улице Пушкина, 15. По их данным, прохожие могут серьезно травмироваться на обозначенном участке пути.

– Торчит арматура, ничего не делается, ступеньки все осыпаются, сегодня женщина чуть не убилась, запнулась и упала, дети бегают, – сказано в паблике "Говорящий Междуреченск".

Судя по фотографиям, ступеньки износились, из-за чего оголилась металлическая арматура. Горожане надеются, что ответственные за территорию лица примут все необходимые меры, чтобы избежать ЧП и даже трагедии.