Кузбассовцы пожаловались на обилие клещей

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Жители Кемеровской области рассказали о большом количестве кровососов на улицах.

Беловчанка разместила в Сети сообщение, в котором пожаловалась на обилие клещей в пгт Новый городок. По словам женщины, она каждый день обнаруживает кровососов на своей собаке. Горожанка задалась вопросом о том, проводится ли соответствующая обработка территорий.

‒ ... вы думаете обрабатывать территорию от клещей? Только не надо говорить, что уже обработали. Каждый день снимаю с собаки клещей,а этого пропустила, ‒ высказалась жительница Белова на платформе "Кузбасс-Онлайн", приложив фотографию раздувшегося от крови паукообразного.

В ответ администраторы портала сообщили, что на указанной горожанкой территории нет площадки для выгула животных. Обработаны от таежных кровопийц только места массового скопления людей. А именно: парк "Новогородский", сквер "Рябиновый", сквер "Юность", кладбище "Чертинское".


Ранее редакция AVOKADO писала о новых атаках клещей в Кузбассе.

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