Кузбассовцы пожаловались на невозможность зайти в дом из-за сугроба

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Куча снега помещала жителям кузбасского города зайти в подъезд многоквартирного дома, о чем они сообщили в социальной сети.

По словам горожан из Ленинска-Кузнецка, сезонное препятствие на входе в подъезд образовалось на улице Менделеева, 7 в районе ДК Ленина. Интернет-пользователь отметил, что сугроб мешает жильцам дома подойти к подъезду.


В комментариях подписчики сообщества, где появился пост с фотографиями, задались вопросом о финансировании, которое предназначено на капитальный ремонт домов, вид которых, по мнению граждан, напоминает военные времена "бомбежки". Действительно, судя по кадру, от основания строения отвалилась штукатурка, из-за чего кирпичи оказались полностью обнажены.


Некоторые предложили жильцам не дожидаться помощи извне, а решить проблему самостоятельно, откидав снег подальше от входа.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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