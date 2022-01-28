Кузбассовцы пожаловались на невозможность зайти в дом из-за сугроба

По словам горожан из Ленинска-Кузнецка, сезонное препятствие на входе в подъезд образовалось на улице Менделеева, 7 в районе ДК Ленина. Интернет-пользователь отметил, что сугроб мешает жильцам дома подойти к подъезду.

В комментариях подписчики сообщества, где появился пост с фотографиями, задались вопросом о финансировании, которое предназначено на капитальный ремонт домов, вид которых, по мнению граждан, напоминает военные времена "бомбежки". Действительно, судя по кадру, от основания строения отвалилась штукатурка, из-за чего кирпичи оказались полностью обнажены.

Некоторые предложили жильцам не дожидаться помощи извне, а решить проблему самостоятельно, откидав снег подальше от входа.