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Кузбассовцы пожаловались на неприятный запах и цвет воды

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Жители Кемеровской области рассказали о "ржавой" и "зеленой" водопроводной воде.

О проблеме сообщили в социальных сетях жители Анжеро-Судженска. По словам горожан, в их квартиры поступает вода ненадлежащего качества. Кузбассовцы выразили недовольство цветом и запахом воды.

‒ Холодная зеленая, горячая ржавая и воняет, пить не возможно и мыться (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали анжеро-судженцы.

В ответ администрация города заявила, что качество воды находится на контроле Роспотребнадзора, специалисты проводят забор проб на водоканале ежечасно. По словам сотрудников мэрии, анализ воды соответствует действующим санитарным нормам и вреда для здоровья людей нет.

‒ Наличие запаха оценивается в два балла по пятибальной шкале. Посторонний запах имеет природное происхождение, вызван цветением водорослей в реке, ‒ заявили специалисты.

Также сотрудники администрации отметили, что водоканал провел дополнительную очистку фильтров и резервуаров станции, а также обследование дна реки.

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