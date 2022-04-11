Кузбассовцы пожаловались на недоступность продуктов в магазинах

Несмотря на то, что представители Минпромторга проводят мониторинг рынка для предотвращения резкого и необоснованного завышения цен, жители Кемеровской области продолжают писать жалобы на ценники в магазинах. По мнению граждан, доступность товаров и некоторых продуктов для рядовых покупателей стремительно снижается с каждым днем.

В качестве примера интернет-пользователи озвучили новую стоимость капусты. Так, судя по опубликованному кадру, она подорожала до 109 рублей. Другая же гражданка указала, что кроме овощей цены изменились и на конфеты, один килограмм которых с недавних пор продается якобы почти за 1 000 рублей.

– Раньше были по 440р за кг, сейчас -1000р за 1кг. Там внутри золотой слиток что-ли? – возмутилась женщина.

При этом ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что стоимость товаров в последнее время стремительно растет, а вот зарплаты граждан, к сожалению, остаются прежними. Власти подготовили для возмущенных граждан ответ