Кузбассовцы пожаловались на недоступность еды в продуктовых магазинах

5
Фото:  

Жители Кемеровской области поделились впечатлениями от очередного похода в продуктовые магазины: поднявшиеся цены на продукты разгневали потребителей.

По словам интернет-пользователей, с куриного мяса и молочной продукции, стоимость которых в последнее время стремительно растет, люди перешли на более дешевое питание, а именно отдали предпочтение крупам и лапше, однако, и на них цены стремительно увеличиваются. На недоступность продуктов люди пожаловались в Instagtam-аккаунте губернатора Кемеровской области.

– "Макаронные изделия уже практически по цене мяса! Посмотрите сколько стоит "Макфа" в упаковке 400 гр", " Вчера купили цыплёнка бройлера по 158 рублей за кг. Я чуть не упала в магазине. Цены как грибы после дождя растут каждый день", – поделились своими впечатлениями от похода в магазины кузбассовцы.

Также многие вспомнили в комментариях о недавнем скачке цен на помидоры, сахар, яйца, капусту и другие съестные продукты, не отличавшиеся высоким ценником.


При этом на очередной вопрос представители власти хоть и отреагировали, но заявили о своей непричастности к завышению стоимости, а переложили всю ответственность на бизнесменов.

Торговля отнесена к сфере частного бизнеса. Предприниматели самостоятельно ведут работу, основываясь на принципах конкуренции и свободы экономической деятельности, с целью извлечения прибыли. Кроме этого, в условиях рыночной экономики цена на товар формируется торговой сетью самостоятельно в результате спроса и предложения, – заявили чиновники в ответе.

По их словам, на розничные цены влияют себестоимость товара, затраты на его доставку от производства до конечного покупателя, соотношения спроса к объему предложения продукта на рынке, уникальность предложения, НДС, покупательская способность и так далее.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32963

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined