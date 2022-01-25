Кузбассовцы пожаловались на недоступность еды в продуктовых магазинах

По словам интернет-пользователей, с куриного мяса и молочной продукции, стоимость которых в последнее время стремительно растет, люди перешли на более дешевое питание, а именно отдали предпочтение крупам и лапше, однако, и на них цены стремительно увеличиваются. На недоступность продуктов люди пожаловались в Instagtam-аккаунте губернатора Кемеровской области.

– "Макаронные изделия уже практически по цене мяса! Посмотрите сколько стоит "Макфа" в упаковке 400 гр", " Вчера купили цыплёнка бройлера по 158 рублей за кг. Я чуть не упала в магазине. Цены как грибы после дождя растут каждый день", – поделились своими впечатлениями от похода в магазины кузбассовцы.

Также многие вспомнили в комментариях о недавнем скачке цен на помидоры, сахар, яйца, капусту и другие съестные продукты, не отличавшиеся высоким ценником.

При этом на очередной вопрос представители власти хоть и отреагировали, но заявили о своей непричастности к завышению стоимости, а переложили всю ответственность на бизнесменов.

–Торговля отнесена к сфере частного бизнеса. Предприниматели самостоятельно ведут работу, основываясь на принципах конкуренции и свободы экономической деятельности, с целью извлечения прибыли. Кроме этого, в условиях рыночной экономики цена на товар формируется торговой сетью самостоятельно в результате спроса и предложения, – заявили чиновники в ответе.

По их словам, на розничные цены влияют себестоимость товара, затраты на его доставку от производства до конечного покупателя, соотношения спроса к объему предложения продукта на рынке, уникальность предложения, НДС, покупательская способность и так далее.