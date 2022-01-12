Кузбассовцы пожаловались на мешающие передвижению сугробы

Как поделился мужчина в сообществе "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево", дороги не чистят в районе улицы Суворова, из-за чего передвижение по территории кузбасского города затрудняется сугробами. Кроме того, оказался невозможен подъезд транспорта к мусорным урнам.

– Ничего не провезти. Тут снег даже не убирают и ящики не забрать, – прокомментировал возмущенный интернет-пользователь.

Судя по кадрам, опубликованным жителем города Ленинск-Кузнецк, пешеходная зона завалена снежной массой, а у дороги образовались высокие сугробы.