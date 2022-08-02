Кузбассовцы пожаловались на исчезновение остановки

О проблеме сообщили жители города Полысаево. Они рассказали, что она из остановок была демонтирована для подготовки к праздникам. Рабочие покрыли асфальтом площадку и сперва оставили старый остановочный пункт, но затем убрали и его.

‒ Прошел месяц, ничего что на улице не всегда +25 и светит солнце? ‒ посетовали горожане.

В ответ представители мэрии сообщили, что неудобства временные. Остановочные павильоны в городе будут установлены до 25 августа текущего года.