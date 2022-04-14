Кузбассовцы пожаловались на исчезновение крышек от колодцев

Речь идет о кузбасском городе Анжеро-Судженск, где на улице Зварыгина граждане наткнулись на открытый колодец, который практически полностью оказался затоплен водой и засорен мусором.

– А куда пропали люки на зварыгина? – поинтересовался подписчик сообщества во "ВКонтакте".

В комментариях на пост обратили внимание сотрудники местной администрации, которые попросили автора снимка указать точный адрес. По словам представителя властей, вся информация будет передана в управление жизнеобеспечения.

При этом подписчики сообщества выдвинули предположения, что люки от колодцев исчезают от рук злоумышленников, сдающих их в спецучреждения для извлечения финансовой выгоды.