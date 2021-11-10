Кузбассовцы пожаловались на грязную проточную воду

Как сообщается в публикации в сообществе во "ВКонтакте", качество проточной воды не устроило беловчан, проживающих в третьем микрорайоне города. Свои слова автор поста подкрепил фотографией, на которой видно, что в белую ванную натекла темного-коричневого цвета вода с осадком.

– Это нормально вообще в такой воде мыться?! Интересно, долго еще такое будет продолжаться Каждый день да через день эта Coca-Cola из крана течет 3 микрорайон, – указал местный житель.

Также он отметил, что на кадрах вода "более-менее" чистая.

В комментариях кузбассовцы с иронией отнеслись к произошедшему и предложили кузбассовцу не жаловаться, а расслабиться в ванной из "беловской грязи". Также горожане рассказали, что черная вода поступает из крана в дома на улице Юбилейная.