Кузбассовцы пожаловались на грязную проточную воду

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Жители кузбасского города рассказали, что у них из крана идет вода темного цвета. Она напомнила горожанам популярный сладкий напиток.

Как сообщается в публикации в сообществе во "ВКонтакте", качество проточной воды не устроило беловчан, проживающих в третьем микрорайоне города. Свои слова автор поста подкрепил фотографией, на которой видно, что в белую ванную натекла темного-коричневого цвета вода с осадком.

Это нормально вообще в такой воде мыться?! Интересно, долго еще такое будет продолжаться Каждый день да через день эта Coca-Cola из крана течет 3 микрорайон, указал местный житель.

Также он отметил, что на кадрах вода "более-менее" чистая.


В комментариях кузбассовцы с иронией отнеслись к произошедшему и предложили кузбассовцу не жаловаться, а расслабиться в ванной из "беловской грязи". Также горожане рассказали, что черная вода поступает из крана в дома на улице Юбилейная.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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