Кузбассовцы пожаловались на единственный в селе аварийный мост

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Жители кузбасского поселения выставили на всеобщее обозрение фотографии аварийного моста, по которому регулярно проезжают автомобили, а взрослые вынуждены проделывать опасный путь со своими детьми.

Автор разместил фотографии полуразрушенного моста в поселке Зеленовском Крапивинского района Кемеровской области в сообществе в социальной сети "ВКонтакте". С его слов, аварийный железобетонный объект расположен на улице Школьной в промежутке между домами №69 и №71, он соединяет между собой территорию села и окраины.


Кроме того, по треснувшим блокам регулярно проезжают машины и специальный транспорт, а родители вынуждены переводить школьников и дошколят в образовательное учреждение, заверил встревоженный житель.

На всех ж/б плитах трещины, сквозные провалы грунта по краям, провалы обломков ж/б плит, торчат пруты арматуры. Мост представляет собой объект повышенной опасности как днем, так и ночью, заключил пользователь Сети.

Подписчик паблика выразил беспокойство, что если компетентные органы не обратят внимание на проблему своих граждан, то вскоре разрушения на мосту могут стать причиной трагедии.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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