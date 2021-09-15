Кузбассовцы пожаловались на единственный в селе аварийный мост

Автор разместил фотографии полуразрушенного моста в поселке Зеленовском Крапивинского района Кемеровской области в сообществе в социальной сети "ВКонтакте". С его слов, аварийный железобетонный объект расположен на улице Школьной в промежутке между домами №69 и №71, он соединяет между собой территорию села и окраины.

Кроме того, по треснувшим блокам регулярно проезжают машины и специальный транспорт, а родители вынуждены переводить школьников и дошколят в образовательное учреждение, заверил встревоженный житель.

– На всех ж/б плитах трещины, сквозные провалы грунта по краям, провалы обломков ж/б плит, торчат пруты арматуры. Мост представляет собой объект повышенной опасности как днем, так и ночью, – заключил пользователь Сети.

Подписчик паблика выразил беспокойство, что если компетентные органы не обратят внимание на проблему своих граждан, то вскоре разрушения на мосту могут стать причиной трагедии.