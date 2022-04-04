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Кузбассовцы пожаловались на дырявый канализационный люк на пути к школе

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Жители кузбасского города пожаловались на скрытую опасность на одной из дорог. Граждане переживают, что люди могут провалиться под землю даже через "закрытый" люком колодец.

Жалоба появилась в сообществе "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево" во ВКонтакте. По словам автора сообщения, у одного из местных домов №5 на улице Суворова расположен колодец, у которого серьезно повреждена крышка.


Судя по кадрам, на люке образовалась крупная дыра, по мнению автора сообщения, вероятность провалиться в нее достаточно высока, поскольку по указанной территории школьники идут на учебу, а также ездят транспортные средства.

В темное время суток опасно угодить в колодец, предупредил горожанин.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что двор с опасными канавами стал новым поводом для жалоб жителей кузбасского города, которые боятся, что могут оказаться под землей.

Фото: ВКонтакте / "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

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