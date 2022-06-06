Пользователи социальных сетей из Калтана рассказали, что вода в одной из рек оказалась загрязнена. По словам кузбассовцев, вода в реке Калтанчик близ села Сарбала окрасилась в неестественный цвет.

‒ ...бежит вода черного цвета со следами мазута, ‒ посетовали горожане.

На обращение ответили специалисты регионального Департамент Природресурсов. Они посоветовали калтанцам обратиться в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, которое и осуществляет контроль по охране водных объектов или их частей на территории Кемеровской области.