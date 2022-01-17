Кузбассовцы пойдут под суд за незаконный оборот алкоголя стоимостью более 43 млн рублей

Правоохранители на территории Мариинска и Мариинского муниципального округа задержали организованную группу из семи местных жителей, в состав которой входил 35-летний директор общества с ограниченной ответственностью. Злоумышленников подозревают в незаконных поставках спирта, из которого изготавливались фальсифицированные водка, коньяк и вино.

— Фальсификат сбывался на объектах дорожного сервиса – в кафе, на автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, а также во всех населенных пунктах, расположенных на федеральной трассе Р-255 "Новосибирск - Иркутск" в северной части Кузбасса, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Общая стоимость готовой алкогольной продукции составила около 900 000 рублей, спирта и спиртосодержащей жидкости — не менее 43,5 млн рублей.

Дело направлено на рассмотрение в суд. Участникам организованной группы грозит до шести лет лишения свободы.