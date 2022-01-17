Кузбассовцы пойдут под суд за незаконный оборот алкоголя стоимостью более 43 млн рублей

0
Фото:  

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Правоохранители на территории Мариинска и Мариинского муниципального округа задержали организованную группу из семи местных жителей, в состав которой входил 35-летний директор общества с ограниченной ответственностью. Злоумышленников подозревают в незаконных поставках спирта, из которого изготавливались фальсифицированные водка, коньяк и вино.

— Фальсификат сбывался на объектах дорожного сервиса – в кафе, на автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, а также во всех населенных пунктах, расположенных на федеральной трассе Р-255 "Новосибирск - Иркутск" в северной части Кузбасса, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Общая стоимость готовой алкогольной продукции составила около 900 000 рублей, спирта и спиртосодержащей жидкости — не менее 43,5 млн рублей.


Дело направлено на рассмотрение в суд. Участникам организованной группы грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32654

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined