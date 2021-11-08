Петиция с требованиями освободить из под стражи пожарных, которые работали в день воспламенения крупного кемеровского ТЦ, появилась в открытом доступе. Речь идет о решении суда,

в отношении борцов с огнем Сергея Генина и Андрея Бурсина.

Активисты выразили несогласие с приговором и отметили, что специалисты действовали согласно регламенту в момент, когда с советом во время выполнения работ к ним подошло гражданское лицо, заявившее, что знает короткий путь к закрытому горящему кинотеатру с детьми. Таким образом, велось взаимодействие непосредственно с руководством торгового центра.

Вторым аргументом они назвали тот факт, что пожарным удалось спасти жизнь потерявшему в огне сознание человеку.

К настоящему моменту петиция собрала подписи более 70 000 человек. При этом в комментариях многие жители Кузбасса также выступили с защитой в отношении осужденного начальника пожарного звена.