Кузбассовцы потеряли из-за мошенников более 20 млн рублей за неделю

Прокуратура Кемеровской области заявила, что ущерб от мошенников для жителей Кузбасса за последнюю неделю составил 20 млн 390 тыс рублей.

За семь дней жертвами интернет-преступников стали 66 жителей региона. А самая крупная похищенная денежная сумма составила 2 млн 156 тыс рублей. Отмечается, что потерпевший попался на уловку аферистов из-за желания зарабатывать на бирже

Помимо этого, мошенники чаще всего представлялись полицейскими, покупателями или продавцами, сотрудниками банков, ФСБ или родственниками.