Кузбассовцы построили гигантского снеговика в поддержку олимпийцам

О строительстве рассказали в паблике курорта Шерегеш, где и появился снеговик. Отмечается, что созданием скульптуры занимались шесть человек на протяжении 12 дней. На сооружение ушло 250 кубометров снега.

‒ У снеговика высотой с трехэтажный дом есть собственный 7-метровый сноуборд. <...> С такой поддержкой нашим олимпийцам точно все по плечу! ‒ гласит подпись к фотографии.

Скульптура была создана в поддержку сборной России, которая сейчас выступает на олимпиаде в Пекине под нейтральным флагом.