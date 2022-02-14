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Кузбассовцы построили гигантского снеговика в поддержку олимпийцам

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Фото:  

Активисты в Кемеровской области создали снеговика высотой более десяти метров.

О строительстве рассказали в паблике курорта Шерегеш, где и появился снеговик. Отмечается, что созданием скульптуры занимались шесть человек на протяжении 12 дней. На сооружение ушло 250 кубометров снега.

‒ У снеговика высотой с трехэтажный дом есть собственный 7-метровый сноуборд. <...> С такой поддержкой нашим олимпийцам точно все по плечу! ‒ гласит подпись к фотографии.

Скульптура была создана в поддержку сборной России, которая сейчас выступает на олимпиаде в Пекине под нейтральным флагом.

Фото:  
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