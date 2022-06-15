Кузбассовцы попросили помощи в поисках цыганки с четырьмя детьми

В открытом доступе появилась ориентировка на поиски 38-летней многодетной матери Степочкиной Ольги Николаевны из города Минусинск, что в Красноярском крае. Отмечается, что 10 июня 2022 года женщина с четырьмя детьми ушла из дома. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Предположительно, может передвигаться в сторону Кемерово-Новосибирск. Поисковики указали, что она одевается как цыганка и может быть в компании мужчины цыганской национальности.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги, то вы можете сообщить полезные сведения по

телефону полиции 8391324617 или же рассказать данные волонтерам по номеру 89135469792.