Кузбассовцы попросили мэра Новокузнецка разобраться с жестоким обращением к животным в зоопарке

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Жительница Междуреченска обратилась к мэру южной столицы Кузбасса с просьбой оказать помощь животным, с которыми якобы жестоко обошлись в контактном зоопарке, путешествующем по городам региона.

С градоначальником Новокузнецка Сергеем Кузнецовым женщина из Междуреченска связалась в ходе эфира программы "Утро с мэром". Так, она рассказала чиновнику южной столицы Кузбасса, что сегодня в четверг, 9 сентября, к ним прибудет зоовыставка, на которой она ранее заметила жестокое обращение с животными.


С ее слов, мероприятие проходило в душном помещении, а звери были заперты в клетках, при этом из закрытого пространства якобы работники зоопарка их не выпускали, вынуждая живых существ находиться в замкнутом пространстве на протяжении 1,5 месяца.


В ответ на обращение мэр заявил, что поручит своему заместителю по социальным вопросом разобраться в ситуации и взять на контроль работу предстоящей зоовыставки в городе.

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