Кузбассовцы попросили мэра Новокузнецка разобраться с жестоким обращением к животным в зоопарке

С градоначальником Новокузнецка Сергеем Кузнецовым женщина из Междуреченска связалась в ходе эфира программы "Утро с мэром". Так, она рассказала чиновнику южной столицы Кузбасса, что сегодня в четверг, 9 сентября, к ним прибудет зоовыставка, на которой она ранее заметила жестокое обращение с животными.

С ее слов, мероприятие проходило в душном помещении, а звери были заперты в клетках, при этом из закрытого пространства якобы работники зоопарка их не выпускали, вынуждая живых существ находиться в замкнутом пространстве на протяжении 1,5 месяца.

В ответ на обращение мэр заявил, что поручит своему заместителю по социальным вопросом разобраться в ситуации и взять на контроль работу предстоящей зоовыставки в городе.