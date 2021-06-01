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"Кузбассовцы поплыли": горожане заметили земляков на водоеме

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Жители Кемеровской области начали погружаться в водоемы до официального открытия купального сезона в регионе. О горожанах, игнорирующих опасность нахождения в высокой воде, рассказали пользователи Сети.

Так, например, массовые купания начались в Березовском. Там кузбассовцы на местной реке толпами погружаются в представляющий опасность водоем. Об этом пишут пользователи соцсетей. Горожане также делятся видео, подтверждающими их слова.


Несмотря на то, что сейчас жителям региона вода кажется нормальной для того, чтобы пребывать в ней, официально купальный сезон еще не был открыт. Так, как, например, уточнили в МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка, эти сроки были скорректированы из-за высокого уровня воды в реках и озерах.


Отмечается, что сейчас подготовка к купальному сезона затруднена. К текущему моменту водоемы остаются мутными и холодными. На прибрежных территориях устанавливаются запрещающие знаки.

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