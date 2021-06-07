Кузбассовцы попались с поличным на краже более тонны черного металла

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В Прокопьевске силовики задержали двух мужчин, которые попытались совершить кражу металла из полувагонов на железнодорожной станции Зеньково.

Оперативная информация, что злоумышленники готовятся присвоить металл из полувагонов, поступила стражам порядка. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку.


В ходе отработки данных удалось установить личности правонарушителей и задержать их. Похитителями оказались 41- и 33-летние уроженцы Прокопьевска, которые работали в сговоре.

Действуя совместно, злоумышленники похитили из вагона лом черного металла, общим весом более тысячи килограммов и спрятали в ближайшем лесу. После чего, заказали грузовой автомобиль, но при попытке вывоза похищенного с места преступления были задержаны сотрудниками транспортной полиции, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ущерб от действий похитителей для одной из транспортных организаций Кузбасса превысил 30 000 рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За преступные деяния мужчины могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

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