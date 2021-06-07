Кузбассовцы попались с поличным на краже более тонны черного металла

Оперативная информация, что злоумышленники готовятся присвоить металл из полувагонов, поступила стражам порядка. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку.

В ходе отработки данных удалось установить личности правонарушителей и задержать их. Похитителями оказались 41- и 33-летние уроженцы Прокопьевска, которые работали в сговоре.

Действуя совместно, злоумышленники похитили из вагона лом черного металла, общим весом более тысячи килограммов и спрятали в ближайшем лесу. После чего, заказали грузовой автомобиль, но при попытке вывоза похищенного с места преступления были задержаны сотрудниками транспортной полиции, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ущерб от действий похитителей для одной из транспортных организаций Кузбасса превысил 30 000 рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За преступные деяния мужчины могут лишиться свободы на срок до пяти лет.