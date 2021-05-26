Кузбассовцы попали в реку на машине

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Автомобиль угодил в водоем в Кемеровской области. Горожане, находившиеся в иномарке, застряли в транспорте без возможности выбраться самостоятельно. В итоге мужчин из «ловушки» высвободили спасатели.

Инцидент произошел на реке Назас рядом с поселком Усинский. Там двое мужчина на внедорожнике Land Cruiser Prado заехали в водоем, однако самостоятельно выбраться из него не смогли.

Попавшие в беду кузбассовцы обратились к спасателям.


К ним на выручку были направлены сотрудники Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда. Мужчин вызволили из реки при помощи спасательных жилетов и спасательного конца Александрова.


Перемещенных на берег горожан передали сотрудникам «скорой», сообщается в публикации "Агентства по защите населения и территории Кузбасса" в Instagram.

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