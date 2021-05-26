Кузбассовцы попали в реку на машине

Инцидент произошел на реке Назас рядом с поселком Усинский. Там двое мужчина на внедорожнике Land Cruiser Prado заехали в водоем, однако самостоятельно выбраться из него не смогли.

Попавшие в беду кузбассовцы обратились к спасателям.

К ним на выручку были направлены сотрудники Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда. Мужчин вызволили из реки при помощи спасательных жилетов и спасательного конца Александрова.

Перемещенных на берег горожан передали сотрудникам «скорой», сообщается в публикации "Агентства по защите населения и территории Кузбасса" в Instagram.