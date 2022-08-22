Об инциденте рассказала в социальных сетях жительница Березовского. Она заявила, что экипаж скорой помощи оказался заблокирован неизвестными. По словам женщины, кузбассовцы сначала "подрезали" автомобиль медиков, а потом вступили с ними в словесный конфликт. При этом "скорая" направлялась на вызов в поселок Барзас. На кадрах, сделанных на месте происшествия, видно, что к экипажу скорой помощи прибыли силовики.

Позднее правоохранители прокомментировали произошедшее. По официальной информации, инцидент случился ночью 21 августа. Медики ехали на вызов, когда им встретилась компания мужчин на иномарке Toyota. Водитель легковушки начал требовать, чтобы бригада остановилась, так как считал, что "скорая" двигается с нарушением правил ПДД (без специальных звуковых и световых сигналов). После словесного конфликта во время движения, 39-летний березовчанин на иномарке преградил медикам дорогу на улице Волкова. Из иномарки вышел водитель и два нетрезвых пассажира, которые начали ругаться с водителем "скорой".

На место прибыли силовики. Очевидцы и участники инцидента были опрошены, а троих нарушителей доставили в отдел, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас правоохранители проводят проверку.