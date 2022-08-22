+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы попали в полицию после блокирования проезда "скорой"

0
Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о нетрезвых мужчинах, которые вступили в конфликт со спешащими на вызов медиками. Правоохранители начали проверку.

Об инциденте рассказала в социальных сетях жительница Березовского. Она заявила, что экипаж скорой помощи оказался заблокирован неизвестными. По словам женщины, кузбассовцы сначала "подрезали" автомобиль медиков, а потом вступили с ними в словесный конфликт. При этом "скорая" направлялась на вызов в поселок Барзас. На кадрах, сделанных на месте происшествия, видно, что к экипажу скорой помощи прибыли силовики.


Позднее правоохранители прокомментировали произошедшее. По официальной информации, инцидент случился ночью 21 августа. Медики ехали на вызов, когда им встретилась компания мужчин на иномарке Toyota. Водитель легковушки начал требовать, чтобы бригада остановилась, так как считал, что "скорая" двигается с нарушением правил ПДД (без специальных звуковых и световых сигналов). После словесного конфликта во время движения, 39-летний березовчанин на иномарке преградил медикам дорогу на улице Волкова. Из иномарки вышел водитель и два нетрезвых пассажира, которые начали ругаться с водителем "скорой".


На место прибыли силовики. Очевидцы и участники инцидента были опрошены, а троих нарушителей доставили в отдел, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39356

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined